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Головна війна з Росією Окупанти кидають на штурм "Азовсталі" всі сили, які можуть, але українські воїни не здали позицій на об'єкті, – співкомандир ССО "Азов" Київ
Ексклюзив

Окупанти кидають на штурм "Азовсталі" всі сили, які можуть, але українські воїни не здали позицій на об'єкті, – співкомандир ССО "Азов" Київ

6 травня, 2022 п'ятниця
15:57
війна з Росією Азовсталь

Максим Жорін наголосив, українські війська ефективно боронять територію "Азовсталі", дають потужну відсіч російським окупантам, саме тому серед орків є великі втрати на цьому об’єкті

Про це йдеться в етерів Еспресо.

Жорін додав, не зважаючи на те, що оркам все ж вдалось прорватись на територію "Азовсталі", більшу частину заводу контролюють українські війська.

"Ніяких зрадників на території "Азовсталі" не було, були дуже важкі бої, проте зараз основна частина заводу контролюється українськими військовими", – сказав Жорін.

Також воїн зауважив, окупантів з Донецького напрямку перекидають для боїв на Запоріжжя.
"Це на собі відчуває підрозділ ССО "Азов" Київ, тому що на Запорізькому напрямку ми вже зустрічались з ними в боях. Проте від цього "перекидання" легше в Маріуполі не стає", – сказав він.

Жорін зазначив, що окупанти намагаються накопичити достатню кількість сил, аби пробитись через Запорізьку область та об’єднатись зі своїм угрупованням на ізюмському напрямку. Їм необхідно це, аби відрізати частину території. Проте, за словами співкомандира ССО "Азов", окупантам нічого не вдається. 

  • Українські військові, які захищають Азовсталь, сковують дуже велике угруповання російських військ, що дає змогу ЗСУ контратакувати на інших напрямках

  • Сьогодні, 6 травня Росія обстріляла авто для евакуації з Азовсталі, один військовий загинув, є поранені

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