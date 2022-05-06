Окупанти кидають на штурм "Азовсталі" всі сили, які можуть, але українські воїни не здали позицій на об'єкті, – співкомандир ССО "Азов" Київ

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Жорін додав, не зважаючи на те, що оркам все ж вдалось прорватись на територію "Азовсталі", більшу частину заводу контролюють українські війська.



"Ніяких зрадників на території "Азовсталі" не було, були дуже важкі бої, проте зараз основна частина заводу контролюється українськими військовими", – сказав Жорін.



Також воїн зауважив, окупантів з Донецького напрямку перекидають для боїв на Запоріжжя.

"Це на собі відчуває підрозділ ССО "Азов" Київ, тому що на Запорізькому напрямку ми вже зустрічались з ними в боях. Проте від цього "перекидання" легше в Маріуполі не стає", – сказав він.



Жорін зазначив, що окупанти намагаються накопичити достатню кількість сил, аби пробитись через Запорізьку область та об’єднатись зі своїм угрупованням на ізюмському напрямку. Їм необхідно це, аби відрізати частину території. Проте, за словами співкомандира ССО "Азов", окупантам нічого не вдається.

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