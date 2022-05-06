Захисники Азовсталі сковують велике угруповання російських військ - військовий експерт Ступак

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Еспресо"



"Завдяки захисникам на Азовсталі всі плани російських окупаційних військ були зірвані. Росіяни не можуть просто обійти це підприємство та піти далі в наступ на наші позиції. Вони теж не можуть залишити в тилу добре озброєну та мотивовану групу українських військ. Тим паче вони асоціюють наших хлопців з нацистами та дуже їх бояться. В них є ідея-фікс, що потрібно захисників Азовсталі просто знищити. Водночас російські війська не можуть взяти Азовсталь", - пояснив Ступак.



Ступак наголосив, що росіяни штурмують Азовсталь за допомогою авіації та артилерії, але це не допомагає захопити підприємство.



"Захисники Азовсталі сковують дуже велике угруповання російських військ, що допомагає ЗСУ контратакувати на інших напрямках. Росіяни штурмують підприємство за допомогою авіації та артилерії, але й це не допомагає. Що стосується деблокади Маріуполя, то це дуже складна історія. На жаль, росіяни просто так не випустять наших захисників з Азовсталі. Їхня головна мета - знищити всіх наших військових, які обороняли Маріуполь і зараз знаходяться на території Азовсталі", - додав Ступак.

4 травня Генштаб повідомляв, що окупанти поновили наступ на Азовсталь, на території якого перебувають цивільні.

Згодом заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар ("Калина") сказав, що окупанти прорвались на Азовсталь і порушують режим тиші, зриваючи евакуацію цивільних громадян.

Окупаційні війська РФ штурмують завод "Азовсталь". Українські захисники тримають оборону під щільним вогнем