Окупанти мали списки, знали, до кого йти, – Холодар про обшуки в українців на Херсонщині
Депутат Суворовської районної ради на Херсонщині Євген Холодар вважає, що російські окупанти мали списки активістів та ветеранів російсько-української війни на Херсонщині, в яких проводили обшуки
Про це він розповів в етері Еспресо.TV.
“Вночі й до ранку було чутно багато пострілів, вибухів. У багатьох селах навколо Херсона було чутно вибухи й постріли. Постраждало багато будинків, на городах і подвір’ях людей лишилося багато снарядів. Як зазначали міжнародні медіа, CNN, ворожа техніка у великій кількості в Херсонській області була розбита”, – зазначив Холодар
Депутат також додав, що в Херсонській області зникає багато активістів, ветеранів російсько-української війни, працівників СБУ та військових.
“Все більше активістів повідомляють, що в них були обшуки. Окупанти вилучають техніку, засоби збереження інформації. Таке враження, що росіяни мають чіткі адреси тих, кого вони шукають. Може бути, що була в окупантів мережа серед місцевих, які зливали інформацію, але таке враження, що ці “списки” були складені заздалегідь. Це не перший день. Окупанти чітко знають, до кого їм треба йти”, – зауважив Холодар.
- Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок тимчасової окупації росіянами люди мають проблеми з їжею, ліками, електрикою, а війська РФ обстрілюють мирних мешканців.
- Мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що в місті закінчуються нафтопродукти, ліки, продукти харчування, а "зеленого коридору" - немає.
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