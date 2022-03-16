Окупанти мали списки, знали, до кого йти, – Холодар про обшуки в українців на Херсонщині

Про це він розповів в етері Еспресо.TV.



“Вночі й до ранку було чутно багато пострілів, вибухів. У багатьох селах навколо Херсона було чутно вибухи й постріли. Постраждало багато будинків, на городах і подвір’ях людей лишилося багато снарядів. Як зазначали міжнародні медіа, CNN, ворожа техніка у великій кількості в Херсонській області була розбита”, – зазначив Холодар



Депутат також додав, що в Херсонській області зникає багато активістів, ветеранів російсько-української війни, працівників СБУ та військових.



“Все більше активістів повідомляють, що в них були обшуки. Окупанти вилучають техніку, засоби збереження інформації. Таке враження, що росіяни мають чіткі адреси тих, кого вони шукають. Може бути, що була в окупантів мережа серед місцевих, які зливали інформацію, але таке враження, що ці “списки” були складені заздалегідь. Це не перший день. Окупанти чітко знають, до кого їм треба йти”, – зауважив Холодар.



Нагадаємо, на Херсонщині внаслідок тимчасової окупації росіянами люди мають проблеми з їжею, ліками, електрикою, а війська РФ обстрілюють мирних мешканців.

Мер Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що в місті закінчуються нафтопродукти, ліки, продукти харчування, а "зеленого коридору" - немає.