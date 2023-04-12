Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Окупанти мінують узбережжя річки Дніпро. Вони мінують територію протитанковими мінами, в тому числі розставляючи їх і у воді. Це говорить про те, що вони можуть готуватись до форсування Дніпра. Такий сценарій розвитку подій слід враховувати, оскільки ми воюємо проти підступного ворога", - розповів Головня

Ексзаступник мера Херсона додав, що окупанти замінували майже все узбережжя річки Дніпро на лівому березі Херсонщини

"Ще влітку минулого року, коли окупанти відступали з правобережжя Херсонщини, вони готували оборонні укріплення на окупованій території. Росіяни замінували територію по всьому узбережжю річки Дніпро. Також побудували лінію окопів вздовж узбережжя Дніпра. Тому, думаю, вони готуються до різних сценаріїв розвитку подій", - додав він.