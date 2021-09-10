Окупанти на Донбасі 12 разів порушили "тишу", двоє українських військових поранено
Протягом минулої доби, 9 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації
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