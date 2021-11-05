Окупанти на Донбасі розмістили за лініями відведення броньовані авто, гаубиці й танки, – ОБСЄ
Окупаційні війська порушують правила відведення військ на Донбасі. Місія ОБСЄ зафіксувала танки, гаубиці та броньовані військові автомобілі
Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 4 листопада.
Так, спостерігачі ОБСЄ зафіксувала три гаубиці, які знаходяться на полігоні поблизу н. п. Олександрівське (колиш. Рози Люксембург) в Донецькій області з порушенням ліній відведення.
ОБСЄ повідомляє про самохідні гаубиці 122-го калібру типу "Гвоздика".
Повітряне спостереження повідомляє, що окупанти розмістили в цьому ж місці 22 бойові броньовані автомобілі.
Також чотири танки розміщені за лініями відведення, але не на виділених місцях зберігання.
Спостерігачі ОБСЄ зафіксували їх на полігоні поблизу Олександрівського. Серед них три танки типу T-62 та один танк Т-64.
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