Окупанти на Херсонщині проводять "перепис" населення: у ЦНС пояснили, навіщо
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові ходять по домівках мирних мешканців і проводять так званий перепис населення
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
За даними спротиву, мета окупантів – перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта.
"Відповідно, тим, хто ще не оформив документ, – погрожують і змушують у найкоротші терміни оформити паспорт", – уточнили в ЦНС.
Там також зазначили, що окупанти таким чином шукають партизанів.
- Раніше повідомлялося, що окупанти погрожують позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ.
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