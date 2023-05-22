Про це повідомляє Центр нацспротиву.

За даними спротиву, мета окупантів – перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта.

"Відповідно, тим, хто ще не оформив документ, – погрожують і змушують у найкоротші терміни оформити паспорт", – уточнили в ЦНС.

Там також зазначили, що окупанти таким чином шукають партизанів.