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Окупанти на Херсонщині проводять "перепис" населення: у ЦНС пояснили, навіщо

22 травня, 2023 понедiлок
14:24
Війна з Росією окупанти, орки

На тимчасово окупованих територіях Херсонської області російські військові ходять по домівках мирних мешканців і проводять так званий перепис населення

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

За даними спротиву, мета окупантів – перевірити цивільне населення регіону на наявність російського паспорта.

"Відповідно, тим, хто ще не оформив документ, – погрожують і змушують у найкоротші терміни оформити паспорт", – уточнили в ЦНС.

Там також зазначили, що окупанти таким чином шукають партизанів.

Новини
Україна
Херсонщина
окуповані території
окупанти
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