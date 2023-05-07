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Окупанти на Запоріжжі привезли 15 автобусів для евакуації "народної міліції" та вивезення українського майна, - Генштаб

7 травня, 2023 неділя
18:53
Війна з Росією мародерство у російській армії

У Генштабі розповіли, що в населений пункт Дніпрорудне прибуло 15 автобусів для евакуації окупаційної адміністрації та “народної міліції", російські військові масово грабують магазини з оргтехнікою та викрадають легкові автомобілі

Про це йдеться у вечірньому зведенні за 7 травня.

Зазначається, що окупанти продовжують під приводом евакуації мирних жителів вивозити награбоване майно з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

У Михайлівці зафіксовано евакуацію усього майна разом зі співробітниками ворожих фінансових установ на викрадених у місцевих жителів легкових автомобілях. 

Авіація ЗСУ за день завдала 6 ударів по скупченню ворога та ЗРК противника

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також 3 склади боєприпасів ворога.

Вночі окупанти масово обстріляли ракетами Миколаївську, Херсонську та Харківську області

Повідомляється, що за день противник завдав 8 ракетних ударів, 2 ракети С-300 влучили по цивільному підприємству в Балаклії на Харківщині, внаслідок чого поранено 5 громадян.

Окрім того, 5 російських ракет Х-22 окупанти випустили по цивільних об’єктах Миколаївської області та одну ракету Х-22 - по Херсонщині, обійшлося без втрат.

Також ворог завдав 22 авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та Нікополю Дніпропетровської області, є загиблі та пораненні серед мирного населення, пошкоджено багатоповерховий будинок, приватні оселі та іншу цивільну інфраструктуру.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, та Мар’їнському напрямках. Ведуться важкі бої за міста Бахмут та Мар’їнка. Загалом, протягом доби ворог здійснив 39 атак.

На Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Заріччя, Леонівка та Костобобрів Чернігівської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Заріччя, Орликівка, Блешня, Залізний Міст, Архипівка, Леонівка, Бучки Чернігівської області; Середина-Буда, Ворожба та Іскрисківщина Сумської області, а також Уди, Вовчанськ, Плетенівка, Бочкове, Мала Вовча, Нестерне та Строївка на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Гряниківки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Лиман Перший, Берестове Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка Луганської області. 
  • На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів поблизу населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка і Невське Луганської області та Білогорівка і Спірне Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут, ворог обстрілює місто запалювальними та фосфорними боєприпасами. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Хромового, Іванівського, Часового Яру та Ступочок. Завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Бахмут, Богданівка, Курдюмівка та Нью-Йорк. Від ворожих обстрілів постраждали Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Маркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Олександро-Шультине та Леонідівка Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки та Первомайського, успіху не мав.  Здійснив обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Нетайлове, Карлівка та Гостре Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Красногорівка, Мар’їнка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Новомихайлівку, Єлизаветівку, Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву, Новоукраїнку, Шахтарськ та Велику Новосілку Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Времівка Донецької області та Новоданилівка Запорізької області. Поміж тим, здійснив обстріли понад 45 населених пунктів. Зокрема це - Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Золота Балка, Веселе, Антонівка, Зеленівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон. 

За день, 7 травня, окупанти завдали 18 ударів по 11 населених пунктах Донеччини. Пошкоджено понад 30 будинків, є поранені.

російська армія
окуповані території
окупанти
Мар’їнка
Запорізька область
Бахмут
ракетний удар
втрати окупантів
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