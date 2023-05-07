Росіяни завдали 18 ударів по Донеччині: понад 30 будинків пошкоджено, є поранені

Про це пише Національна поліція України.

Росіяни обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, та Північне, а також села Времівка, Максимівка, Новоселівка Перша. Зазначається, що ворог бив ракетами С-300, а також вів обстріли з "градів" та артилерії.

Загалом було знищено та пошкоджено 46 цивільних об’єктів, з них 36 житлових будинків, будинок для літніх людей, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру.

Нацполіція повідомляє, що Дружківку окупанти обстріляли двома ракетами С-300. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних осель і соціальна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.

Внаслідок ворожих обстрілів є поранені в Авдіївці, Красногорівці, Нью-Йорку, Північному, Максимівці.

Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Окрім того, за добу було евакуйовано ще 229 людей. Загалом з початку обов’язкової евакуації евакуйовано 68 048 осіб, серед них 8 077 – діти, 3 049 – люди з інвалідністю.