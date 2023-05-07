Росіяни завдали 18 ударів по Донеччині: понад 30 будинків пошкоджено, є поранені
За день, 7 травня, окупанти завдали 18 ударів по 11 населених пунктах Донеччини. Пошкоджено понад 30 будинків, є поранені
Про це пише Національна поліція України.
Росіяни обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Дружківка, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Нью-Йорк, та Північне, а також села Времівка, Максимівка, Новоселівка Перша. Зазначається, що ворог бив ракетами С-300, а також вів обстріли з "градів" та артилерії.
Загалом було знищено та пошкоджено 46 цивільних об’єктів, з них 36 житлових будинків, будинок для літніх людей, господарчі споруди, залізничну інфраструктуру.
Нацполіція повідомляє, що Дружківку окупанти обстріляли двома ракетами С-300. Руйнувань зазнали щонайменше 11 приватних осель і соціальна інфраструктура, обійшлося без постраждалих.
Внаслідок ворожих обстрілів є поранені в Авдіївці, Красногорівці, Нью-Йорку, Північному, Максимівці.
Поліція та СБУ відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
Окрім того, за добу було евакуйовано ще 229 людей. Загалом з початку обов’язкової евакуації евакуйовано 68 048 осіб, серед них 8 077 – діти, 3 049 – люди з інвалідністю.
- Упродовж доби 6 травня авіація Сил оборони завдала п'ять ударів по районах зосередження окупантів та їхньої техніки, а також по ворожому зенітно-ракетному комплексу.
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