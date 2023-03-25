Про це Генеральний штаб ЗСУ поінформував на фейсбуці.

Росіяни на Херсонщині відбирають у місцевих жителів автомобілі, куди потім збирають награбоване майно

"Російські окупанти продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців", - повідомили військові.

Упродовж доби РФ завдала ракетного та 23 авіаційних ударів

Упродовж доби 25 березня російська армія завдала 1 ракетний та 23 авіаційних ударів, а також здійснила понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

У Генштабі наголосили, що загроза ракетних і авіаційних ударів РФ по Україні залишається високою.

ЗСУ відбили понад 50 російських атак, а також ударили по 2 пунктах управління РФ

Зазначається, що РФ надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Так, наші захисники відбили понад 50 атак ворога на цих напрямках.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника", - додали в Генштабі.

Ситуація за напрямками

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка не зазнала суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань не виявлено.

На території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил РФ. Загарбники продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли районів міст і сіл Городище Чернігівської області; Харківка, Студенок, Іскрисківщина, Ворожба, Білопілля, Миропілля Сумської області, а також Червона Зоря, Ветеринарне, Красне, Вовчанськ, Вільча, Волохівка, Землянки, Амбарне, Колодязне Харківської області.

На Лиманському напрямку упродовж доби росіяни вели безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка. Здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів, зокрема, Дворічна Харківської області; Куп’янськ, Макіївка, Невське, Діброва, Білогорівка Луганської області, а також Виїмка і Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку окупанти продовжують штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Предтечиного Донецької області. Обстріляли населені пункти Васюківка, Залізнянське, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Дружба.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області. Не мав успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією зіткнення, а саме: Авдіївка, Ласточкине, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Вугледар, Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни надалі обороняються. Здійснили обстріли населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області; Берислав, Бургунка, Антонівка, Белозерка Херсонської області та міста Херсон.