Окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни, - СБУ
Вирватися з війни в Україні російські загарбники можуть тільки через полон. Тому зараз здаються ще більш охоче, ніж у перші тижні, кажуть самі ж полонені російські військові
Про це повідомляють у Службі безпеки України.
""Хотіли піти з частини, своїм ходом. Розірвати контракт, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо тільки "двохсотими" або "трисотими". Якщо ми спробуємо втекти, все буде заміновано. І по нас стрілятимуть наші ж пости", - розповідають вони СБУ.
Допитували одну з груп окупантів, які потрапили в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.
Зараз із ними працюють слідчі СБУ.
- Нагадаємо, СБУ перехопила розмову, в якій окупант скаржиться на нестачу ресурсів і заздрить зброї ЗСУ
- У перехопленій розмові від 15 травня окупанти самі зізнаються, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями
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