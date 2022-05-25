Окупанти намагаються вирватися з війни через полон і здаються охочіше, ніж у перші тижні масштабної війни, - СБУ

Про це повідомляють у Службі безпеки України.

""Хотіли піти з частини, своїм ходом. Розірвати контракт, одним словом. На що командир нам відповів, що поїдемо тільки "двохсотими" або "трисотими". Якщо ми спробуємо втекти, все буде заміновано. І по нас стрілятимуть наші ж пости", - розповідають вони СБУ.

Допитували одну з груп окупантів, які потрапили в полон після контрнаступу ЗСУ на Харківщині, коли українські бійці взяли їх у кільце.

Зараз із ними працюють слідчі СБУ.

Нагадаємо, СБУ перехопила розмову, в якій окупант скаржиться на нестачу ресурсів і заздрить зброї ЗСУ

У перехопленій розмові від 15 травня окупанти самі зізнаються, що використовують в Україні фосфорні і касетні засоби ураження, заборонені міжнародними конвенціями

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