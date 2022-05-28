Окупанти намагаються все більше віддалити Мелітополь від України, - мер Федоров

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ситуація досить складна тому, що за останній тиждень суттєво прискорилися окупанти на наших територіях. Перш за все, вони розпочали підготовку до видачі російських паспортів. Ми бачили указ Путіна, який за окремими процедурами дозволяє видачу паспортів на Херсонській та Запорізькій областях. Також вони почали набирати робітників до ЦНАПів, які мали досвід щодо видачі паспортів, але, на радість, ніхто з наших співробітників не погодився працювати з окупантами. Так чином у них виникла чергова складність, але я впевнений, вони скоро розпочнуть роздачу цього вовчого білета у вигляді російського паспорта" - розказав міський голова.



Іван Федоров додав, що декілька днів тому загарбники почали продавати мобільні картки російського оператора і кажуть, що територія тепер буде за кодом +7.



"Окупанти вважають, що такими кроками можуть ще більше окупувати нашу територію і ще більше ізолювати від України. Це ті кроки, на які вони зараз витрачають кошти Путіна, але це їм не допоможе" - зауважив мер міста.



Федоров розповів, що близько двох тижнів тому окупанти відкрили відділення російського банку, у якому змушують місцеві комунальні підприємства та бізнес відкривати рахунки, щоб вести свою фінансову діяльність.



"Повноцінного обігу рублів немає. Лише в тих магазинах, які вони захопили, то там решту видають рублями, так чи інакше вони почали вводити рубль на території окупованих міст. Але ще залишаються два українських банка, які працюють в окупованих містах і саме у Мелітополі, це ПриватБанк і А-банк, які суттєво допомагають нашим пенсіонерам щодо видачі пенсій та банківських карток" - зазначив Федоров.

Окупанти планують роздати російські паспорти у Мелітополі

27 травня, співробітники Таврійського державного агротехнологічного університету повідомили, що в будівлю вишу увірвалися зі зброєю російські окупанти, так само сталося і в Мелітопольському педагогічному університеті

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