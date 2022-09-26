Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі", - написав Синєгубов.

Крім того, загарбники пошкодили критичну інфраструктуру та повністю зруйнували два приватні будинки.

Вночі 26 вересня окупанти завдали ракетних ударів по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі.

Цієї ж ночі окупанти вдарили 130 снарядами по Дніпропетровщині: у Нікополі пошкоджені майже 40 будинків і лінії електропередач.

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