Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському на Харківщині: вбито дитину, зруйновано будинки
У понеділок, 26 вересня, російські загарбники завдали ракетного удару по Первомайському Харківської області
Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"На жаль, від ракетного удару в Первомайському загинула дівчина 15 років. Російські окупанти підступно вдень завдали удару по цивільній інфраструктурі", - написав Синєгубов.
Крім того, загарбники пошкодили критичну інфраструктуру та повністю зруйнували два приватні будинки.
- Вночі 26 вересня окупанти завдали ракетних ударів по обласному центру та по селищу в Запорізькому районі.
- Цієї ж ночі окупанти вдарили 130 снарядами по Дніпропетровщині: у Нікополі пошкоджені майже 40 будинків і лінії електропередач.
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