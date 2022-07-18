Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.

"Уряд" Запорізької області очолив Антон Кольцов, який раніше обіймав посаду першого віцегубернатор Вологодської області", - сказано в повідомленні.

14 липня повідомлялося, що колаборанти хочуть провести "референдум" про входження Запоріжжя до РФ на початку осені.

13 липня українська розвідка повідомила, що РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях.

4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях.

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