Окупанти не довіряють колаборантам. "Уряд" на Запоріжжі очолив колишній російський чиновник
"Уряд" окупованої Запорізької області очолив Антон Кольцов, колишній першого віцегубернатор Вологодської області РФ
Про це повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости.
"Уряд" Запорізької області очолив Антон Кольцов, який раніше обіймав посаду першого віцегубернатор Вологодської області", - сказано в повідомленні.
- 14 липня повідомлялося, що колаборанти хочуть провести "референдум" про входження Запоріжжя до РФ на початку осені.
- 13 липня українська розвідка повідомила, що РФ не змогла окупувати всю Україну й готує "референдуми" на захоплених територіях.
- 4 липня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що РФ розробляє кілька сценаріїв за результатами "референдумів" на окупованих територіях.
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