English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти обстріляли Криворізький район із реактивної системи залпового вогню

Окупанти обстріляли Криворізький район із реактивної системи залпового вогню

19 вересня, 2022 понедiлок
17:45
війна з Росією Кривий Ріг

Удень 19 вересня російські загарбники завдали удару із реактивної системи залпового вогню по Криворізькому району Дніпропетровської області

Про це інформує в телеграмі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Прихід з РСЗВ (схоже Смерч) у Криворізькому районі. Без втрат", - йдеться в повідомленні. 

Сигнал повітряної тривоги лунав о 16:54 та відбій був о 17:21. Раніше небезпека була з 13:14 до 13:29.

  • 18 вересня повідомляли, що в Нікопольському районі росіяни поранили трьох людей, обстріляли  приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, ринок, будівлю РДА, дитсадок, школу, стадіон, магазини.
  • Також 18 вересня росіяни випустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів, двоє цивільних загинули, троє постраждали.
  • Війська РФ з "градів" обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Понад 40 снарядів прилетіли по громадах.  
  • 19 вересня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього поранена жінка, яка у цей момент їхала на велосипеді. Також сили Протиповітряної оборони ЗСУ збили БПЛА російської армії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Олександр Вілкул
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
окупанти
ракетний удар
Читайте також:
17 вересня, 2022 субота
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
Микола Княжицький
Автор Микола Княжицький
18 вересня, 2022 неділя
Чому Ненсі Пелосі полетіла у Вірменію, а не в Азербайджан? Чому вона полетіла у Тайвань, а не у Китай?
Дмитрий Песков
17 вересня, 2022 субота
У кремлі відповіли на попередження Байдена щодо застосування ядерної зброї
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.07
    Купівля 40.07
    Продаж 40.94
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.84
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
19 вересня
18:31
безпілотнив ОБСЄ
Окупанти на Луганщині "засудили" співробітника місії ОБСЄ до 13 років колонії
18:25
газ
Урядове АТ "Магістральні газопроводи України" звільнило очільник "Оператора ГТС України" Макогона
18:25
Ексклюзив
Херсон
Операція ЗСУ на Херсонщині буде довшою, але розгромнішою, - експерт Defense Express Киричевський
18:24
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Китай цілеспрямовано залишає Росію без грошей, - експерт-міжнародник Краєв
18:14
опитування
На підконтрольній території 72% українців вважають жителів окупованих Росією регіонів жертвами обставин, - дослідження
18:00
Ексклюзив
путін путлер
Якщо Путін розпочне загальну мобілізацію, він втратить змогу впливати на міжнародне суспільство через ООН, - військовий експерт Коваленко
17:58
соціологічні опитування
Майже 90% українців вірять, що влада не піде на неприйнятні компроміси з РФ ,- опитування КМІС
17:56
На фото прапор ОАЕ
Німеччина планує закупівлю скрапленого газу в Об'єднаних Арабських Еміратів для зменшення залежності від РФ, - міністр
17:46
Ексклюзив
Окупований Крим
Росіяни в Криму трохи заспокоїлися через брак інформації про війну, - член Меджлісу Барієв
17:40
Ексклюзив
мародерство у російській армії
У Херсоні військові РФ з "дозволами" окупаційної влади займають оселі українців і мародерять, - голова облради Самойленко
17:35
російські війська окупанти
Бив, катував та імітував страту місцевого населення на Київщині. Командира бойової машини РФ судитимуть за порушення законів війни
17:26
Обстріл Донецька
Окупанти звинуватили ЗСУ в обстрілі Донецька і вбивстві цивільних, радник Резнікова назвав це спробою відволікти ООН від злочинів РФ у Ізюмі
17:06
Зеленський затвердив утворення військових адміністрацій на Херсонщині
16:45
Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
Телескоп NASA показав молоду зірку в сузір’ї Тельця
16:42
На фото: Нагірний Карабах, Азербайджан, Ільхам Алієв, голова Євроради, Шарль Мішель, Вірменія, Нікол Пашинян , перемовини
У Нью-Йорку 19 вересня за посередництва Блінкена відбудеться зустріч очільників МЗС Вірменії та Азербайджану
16:42
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан буде кулуарно боротися, щоб не втратити гроші від ЄС, - експерт-міжнародник Тужанський
16:39
Львов Богдан
Заступник голови Верховного Суду Львов із паспортом РФ і надалі розглядатиме справи, - Центр протидії корупції
16:32
Марк Рютте
Рютте та Шольц домовились про подальшу військову підтримку України
16:24
Ексклюзив
Путін та Сі Цзіньпін
Путін чітко зрозумів, що Китай не надасть йому підтримки, - китаєзнавець Коваль
16:20
Ексклюзив
Балаклія
У Балаклії 19-20 вересня мають дати світло, - речник ДСНС
15:55
Олександр Усик
Усик вирішив, ким замінити у наступному бою Ф'юрі
15:45
ЗСУ танкісти
Гайдай: ЗСУ звільнили Білогорівку на Луганщині
15:34
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи на аеродромі
У тимчасово окупованому Мелітополі вибухи на аеродромі, - мер
15:32
Ексклюзив
Віктор Орбан
"Яйця путінської зозулі підкинули в європейське гніздо": політолог-міжнародник Воля про заяви Орбана
15:22
Володимир Зеленський
План деокупації та підготовка до зими: Зеленський скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача
15:22
Ексклюзив
окупанти
Мобілізація у РФ - це ідеальний шторм, який може знести режим Путіна, - військовий експерт Самусь
15:15
Ексклюзив
король Карл ІІІ
Правління Чарльза ІІІ – лише перехідний етап у британській монархії, - кореспондент Ковач
15:12
посівна аграрії
Цьогоріч в Україні зібрали 67 млн тонн зерна ярих культур, із них 45 млн тонн піде на експорт
15:08
SpaceX показав, у яких країнах не підключатиме інтернет від Starlink. Серед них Росія
14:52
Юхим Конопля
Футболіст збірної України вилаявся через прапор РФ у Берліні
14:47
путін і орбан
У Кремлі задоволені "суверенною позицією" Угорщини у ЄС, - Пєсков
14:40
безпілотник
Над Дніпропетровщиною ППО збила російський безпілотник
14:25
на фото: обшук
СБУ затримала мешканку Чернігівщини, яка за гроші передавала окупантам дані про переміщення ЗСУ
14:24
Нікополь, Дніпропетровщина
На Дніпропетровщині під обстріл окупантів потрапила 58-річна жінка, яка їхала на велосипеді
14:04
Ексклюзив
Ядерна безпека
Для застосування ядерної зброї треба не боятися померти, а це не про Путіна, - нардеп Осадчук
14:04
масові поховання людей в Ізюмі 16.09.2022
"Той самий сценарій, що в Бучі": у Кремлі цинічно прокоментували масові вбивства в Ізюмі
13:59
Оновлено
Генасамблея ООН
"Керівництво міністерства не робило жодних заяв щодо цього питання": у Мін'юсті прокоментували матеріал The Guardian про пропозицію схвалити конфіскацію російських активів
13:47
обстріл Енергодара
Унаслідок провокації росіян частина Енергодара залишилася без води, - мер
13:35
Олександр Петраков
У Росії вимагають дискваліфікувати тренера збірної України Петракова за висловлювання про війну
13:30
Ексклюзив
російський танк
РФ утримує своє угруповання на правому березі Дніпра виключно з політичних мотивів, - нардеп Осадчук
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV