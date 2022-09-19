Окупанти обстріляли Криворізький район із реактивної системи залпового вогню
Удень 19 вересня російські загарбники завдали удару із реактивної системи залпового вогню по Криворізькому району Дніпропетровської області
Про це інформує в телеграмі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Прихід з РСЗВ (схоже Смерч) у Криворізькому районі. Без втрат", - йдеться в повідомленні.
Сигнал повітряної тривоги лунав о 16:54 та відбій був о 17:21. Раніше небезпека була з 13:14 до 13:29.
- 18 вересня повідомляли, що в Нікопольському районі росіяни поранили трьох людей, обстріляли приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, ринок, будівлю РДА, дитсадок, школу, стадіон, магазини.
- Також 18 вересня росіяни випустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів, двоє цивільних загинули, троє постраждали.
- Війська РФ з "градів" обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Понад 40 снарядів прилетіли по громадах.
- 19 вересня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього поранена жінка, яка у цей момент їхала на велосипеді. Також сили Протиповітряної оборони ЗСУ збили БПЛА російської армії.
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