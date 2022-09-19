Про це інформує в телеграмі голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Прихід з РСЗВ (схоже Смерч) у Криворізькому районі. Без втрат", - йдеться в повідомленні.

Сигнал повітряної тривоги лунав о 16:54 та відбій був о 17:21. Раніше небезпека була з 13:14 до 13:29.

18 вересня повідомляли, що в Нікопольському районі росіяни поранили трьох людей, обстріляли приватні та багатоповерхові житлові будинки, господарчі споруди, ринок, будівлю РДА, дитсадок, школу, стадіон, магазини.

Також 18 вересня росіяни випустили по Дніпропетровщині понад 60 снарядів, двоє цивільних загинули, троє постраждали.

Війська РФ з "градів" обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. Понад 40 снарядів прилетіли по громадах.

19 вересня окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Внаслідок цього поранена жінка, яка у цей момент їхала на велосипеді. Також сили Протиповітряної оборони ЗСУ збили БПЛА російської армії.

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