Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "градів" та 10 зі ствольної артилерії", - пише Резніченко.

Повідомляється, що четверо людей поранені, одну з них госпіталізовано.

Також пошкоджено декілька приватних будинків, "сталися загоряння, на місці працюють надзвичайники".

14 серпня російські війська обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.

15 серпня під удар ворога потрапили два райони Дніпропетровщини - Синельниківський та Нікопольський, є руйнування складів і пошкодження підприємств.

Дмитро Бичков, в.о. голови Нікопольської районної ради, зазначив, що багато людей ще не прийняли для себе остаточне рішення виїхати з міста, вони переміщуються з валізами до сусідніх сіл чи міст, а потім знову повертаються.

Вночі 16 серпня російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, поранені двоє жінок.

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