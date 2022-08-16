Окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної й реактивної артилерії: є поранені
16 серпня пообіді окупанти обстріляли Нікополь зі ствольної й реактивної артилерії. Чотирьох людей поранено
Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Пообіді російська армія знову обстріляла Нікопольський район. Ударили по житлових кварталах Нікополя. У місто прилетіло 20 реактивних снарядів з "градів" та 10 зі ствольної артилерії", - пише Резніченко.
Повідомляється, що четверо людей поранені, одну з них госпіталізовано.
Також пошкоджено декілька приватних будинків, "сталися загоряння, на місці працюють надзвичайники".
- 14 серпня російські війська обстріляли Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області.
- 15 серпня під удар ворога потрапили два райони Дніпропетровщини - Синельниківський та Нікопольський, є руйнування складів і пошкодження підприємств.
- Дмитро Бичков, в.о. голови Нікопольської районної ради, зазначив, що багато людей ще не прийняли для себе остаточне рішення виїхати з міста, вони переміщуються з валізами до сусідніх сіл чи міст, а потім знову повертаються.
- Вночі 16 серпня російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, поранені двоє жінок.
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