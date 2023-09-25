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Окупанти обстріляли Вовчанськ на Харківщині: поранено двох людей

25 вересня, 2023 понедiлок
18:25
Війна з Росією обстріл Харківщини

Удень 25 вересня російська армія обстріляла Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого дістали поранення літні чоловік і жінка. Пошкоджено два будинки

Про це повідомили пресслужба Харківської обласної прокуратури та голова ОВА Олег Синєгубов.

"За даними слідства, близько 15:00 російські військові почали обстрілювати м. Вовчанськ. Один із ворожих снарядів влучив у житловий будинок. Уламками придавило 73-річного чоловіка. Наразі його госпіталізовано до лікарні", - повідомили в прокуратурі.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.

Водночас голова ОВА Синєгубов уточнив, що поранених двоє.

"Дістали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років", - написав він.

За його даними, пошкоджено два будинки.

Новини
окупанти
Харківщина
Олег Синєгубов
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