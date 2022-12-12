Окупанти обстріляли з "урагану" місто в Донецькій області, восьмеро поранених, - ОВА

Про це повідомляє голова ОВА Павло Кириленко.

"8 людей поранено — наслідок ранкового удару по Гірнику. Усі поранені доставлені до лікарні, обсяги завданої шкоди встановлюємо. Це — чергова атака російської армії на мирне населення. Цього разу ворог застосував РСЗВ "Ураган", - йдеться в повідомленні.

11 грудня окупанти обстріляли місто м. Курахове на Донеччині з РСЗВ "Ураган". Попередньо, постраждалих немає.

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