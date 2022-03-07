Окупанти обстрілюють населені пункти, "зелені коридори", завдають авіаудари з Білорусі та знімають фейкові репортажі для телебачення РФ, - Генштаб ЗСУ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



Окупанти продовжують наступ проти України. Від початку доби 7 березня вони продовжили ракетно-бомбові й артилерійські удари по населених пунктах України. Також росіяни використовують аеродроми Білорусі для завдання авіаударів.



Порушуючи Міжнародне гуманітарне право, окупанти обстрілюють цивільне населення, "зелені коридори", беруть у заручники жінок і дітей, розміщують техніку, боєприпаси в житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.



"Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок", - зауважили в Генштабі ЗСУ.



Крім того, росіяни знімають постановочні репортажі для телебачення РФ про нібито людяність окупантів, а в соцмережах поширюють контент, створений від першої особи, що негативно висвітлює діяльність українських військових.



"Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон", - наголосили в Генштабі.

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