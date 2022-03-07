Окупанти обстрілюють населені пункти, "зелені коридори", завдають авіаудари з Білорусі та знімають фейкові репортажі для телебачення РФ, - Генштаб ЗСУ
Росіяни обстрілюють з артилерії й ракет цивільне населення, завдають авіаударів з Білорусі, створюють гуманітарну кризу та поширюють фейки, а ЗСУ тримають оборону та наносять окупантам значних втрат
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Окупанти продовжують наступ проти України. Від початку доби 7 березня вони продовжили ракетно-бомбові й артилерійські удари по населених пунктах України. Також росіяни використовують аеродроми Білорусі для завдання авіаударів.
Порушуючи Міжнародне гуманітарне право, окупанти обстрілюють цивільне населення, "зелені коридори", беруть у заручники жінок і дітей, розміщують техніку, боєприпаси в житлових кварталах міст, штучно створюють гуманітарну кризу в захоплених населених пунктах.
"Так, місто Ірпінь залишається позбавленим світла, води та тепла понад три доби, підвозу їжі і води немає, окупанти заборонили містянам виходити з домівок", - зауважили в Генштабі ЗСУ.
Крім того, росіяни знімають постановочні репортажі для телебачення РФ про нібито людяність окупантів, а в соцмережах поширюють контент, створений від першої особи, що негативно висвітлює діяльність українських військових.
"Угруповання Сил оборони України здійснює оборонну операцію на всіх напрямах висування противника. Ворог продовжує нести великі втрати в живій силі, наземній техніці та засобах повітряного нападу. Здається у полон", - наголосили в Генштабі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.17
-
EUR
Купівля 32.93Продаж 33.74
- Актуальне
- Важливе