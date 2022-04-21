Окупанти оголосили мобілізацію чоловіків на тимчасово окупованих територіях Херсонщини та планують проводити "референдум", - Генштаб

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.



За попередньою інформацією, ворог продовжує наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення контролю на територіях Луганщини та Донеччини. При цьому росіяни не припиняють обстрілювати військову та цивільну інфраструктуру по всіх регіонах України.



Повідомляється, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках війська РФ активних дій не проводили, ознак формування наступальних угруповань розвідкою також виявлено не було.



Крім того, розвідкою фіксується суттєве скорочення інтенсивності руху колон російської військової техніки по території Білорусі. Окремі підрозділи білоруських збройних сил продовжують виконувати завдання з прикриття українсько-білоруського кордону в Брестській та Гомельській областях.



На Слобожанщині обстановка без суттєвих змін.

Крім того, триває часткове блокування росіянами Харкова. Окупанти продовжують руйнувати артилерією інфраструктуру міста. На тимчасово захопленій території Харківщини окупаційні війська блокують доставку гумдопомоги з українського боку. Крім того, росіяни забороняють переміщення місцевих жителів в бік території, підконтрольній Силам оборони України.



Крім того, окупанти РФ намагалися взяти під повний контроль місто Маріуполь. Росіяни методично завдають авіаційних ударів та здійснюють спроби штурмувати завод "Азовсталь", обстрілюють райони морського порту.



Повідомляється, що на тимчасово захопленій території Херсонщини самопроголошена окупаційна влада оголосила про мобілізацію осіб чоловічої статі.

Крім того, стало відомо, що 1 травня на окупованій частині Херсонщини росіяни запланували проведення так званого референдуму.



А у період 2-10 травня окупанти будуть проводити "перепис населення". Місцевим жителям війська РФ заборонили будь-яке переміщення між населеними пунктами.



Також тривають обстріли на Південнобузькому напрямку Миколаєва. Ворог намагається покращити тактичне положення та наблизитися до міста. При цьому успіху не має, продовжує зазнавати значних втрат в особовому складі та військовій техніці.



За попередніми даними, захисниками та захисницями України було ліквідовано командира першого мотострілецького полку другої мотострілецької дивізії першої танкової армії західного військового округу РФ підполковника Дениса Мєжуєва.

Крім того, отримали важкі поранення та знаходяться на реабілітації в Москві два представники керівного складу цього ж з’єднання – полковник Харитонов та підполковник Смірнов.



Також Генштаб повідомляє, що через примусову мобілізацію на невизнаних територіальних утвореннях Донецької та Луганської областей, а також через незадовільне харчування та низьке матеріальне забезпечення, особовий склад окупаційних підрозділів РФ значно деморалізований.



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