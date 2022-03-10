Окупанти перебили газогін високого тиску біля Світлодарська та обстріляли села, - голова Донецької ОВА

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, передає Еспресо.TV.

"Біля Світлодарська росіяни перебили газопровід високого тиску. Як горить пошкоджений газопровід, видно здалеку. Газовики скоро з'ясують, яким чином і як швидко вдасться його відновити", - повідомив Кириленко.

Також за його словами, незадовго до цього російські війська завдали удару по селу Рубці Лиманської громади. Там зруйнована котельня в школі та кілька будинків, вибило вікна в дитячому садку.

Крім того, вдень внаслідок обстрілів було пошкоджено паркан одного будинку та вікно в господарському приміщенні амбулаторії в Олександрополі.

"Незважаючи на постійні обстріли, в області старанно працюють ремонтні бригади. Ми повністю відновили електропостачання Світлодарська, Новоселівки та Олександрополя. За винятком трьох вулиць на околиці, електрику повернули й в Новолуганське. Йдуть роботи в Луганському. Без електрики та води залишається Миронівка, де поки немає можливості почати ремонт", - додав глава ОВА.



Нагадаємо, російські загарбники розглядають можливість підірвати склади аміаку у Харківській області, щоб звинуватити у цьому Збройні сили України.

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