Про це розповів у Media Center Ukraine в.о. голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков.

Орган, що контролює ядерну та радіаційну безпеку України, вирішив перевести енергоблок №5 Запорізької атомної електростанції в стан "холодного зупину" через небезпечні та непередбачені дії російських загарбників.

"Наразі це рішення не виконується у зв’язку з тим, що окупанти перешкоджають українському персоналу виконати це рішення. Таким чином, ми також запропонували МАГАТЕ підтримати нас в тому, щоб все-таки допомогти перевести енергоблок №5 в стан "холодного зупину", – зазначив Коріков.

Довідково. Холодний зупин – це безпечний стан ядерного реактора, коли він заглушений за низького тиску і низькій температурі охолоджувальної води. Це проміжний стан реактора між роботою і перевантаженням палива. Під час холодного зупину ядерний реактор не генерує електроенергію.

Нагадаємо, 8 червня ДІЯРУ розпорядилася перевести енергоблок №5 Запорізької АЕС у стан "холодного зупину". Це було викликано втратою основного джерела підживлення бризкальних басейнів - Каховського водосховища. Це необхідно здійснити, поки є можливість підтримувати проєктний режим роботи необхідних систем охолодження.

Реакція МАГАТЕ на підрив Каховської ГЕС

6 червня Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну. У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією ГЕС.

Згодом Рафаель Гроссі сказав, що МАГАТЕ стурбоване тим, що через два дні ЗАЕС уже не зможе отримувати воду для охолодження з водосховища Каховської ГЕС. 8 червня рівень води в Каховському водосховищі впав на 2,8 метра до позначки в 14,03 метрів, а погодинні темпи втрат дещо уповільнились – до 5-7 см/год. Гроссі додав, що у випадку, якщо рівень води впаде нижче 12,7 метра, Запорізька атомна електростанція більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик.

9 червня зазначалося, що, за попередніми висновками експертів МАГАТЕ, Запорізька АЕС повинна мати змогу відкачувати воду з резервуара для охолодження реакторів після того, як її рівень опуститься нижче за критичні 12,7 м. Тоді ж гендиректор Гроссі оголосив про програму допомоги Україні у відповідь на руйнування греблі в Новій Каховці.

12 червня Гроссі заявив, що експерти стурбовані стрімким падінням рівня води на Запорізькій ТЕС, спричиненим підривом Каховської ГЕС. Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає доступ до території Запорізької атомної електростанції, щоб перевірити розбіжність у даних про рівень води на підірваній Каховській греблі, яка використовується для охолодження реакторів станції.

13 червня Рафаель Гроссі прибув до України, щоб особисто оцінити ситуацію на окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції.

14 червня голова Міжнародного агентства з ядерної безпеки Рафаель Гроссі відклав заплановану поїздку на Запорізьку атомну електростанцію через можливі ризики.