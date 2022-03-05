Окупанти під прикриттям танків розпочали піхотні атаки на Луганщині
Уздовж всієї лінії бойового зіткнення на Луганщині російські окупанти під прикриттям танків розпочали атаки піхоти. При цьому українські захисники стійко та мужньо утримують визначені позиції, а також знищують живу силу й техніку противника.
Про це повідомили у штабі Об'єднаних сил, передає Еспресо.TV.
"Ворог, не зважаючи на значні втрати, сотнями кидає в бій прихильників "русского миру". Весь передній край усіяний трупами та підбитою технікою загарбників. Зокрема, сьогодні, до центральної міської лікарні населеного пункту Брянка з передових позиції доставлено понад 650 поранених представників російсько-окупаційних військ. Більша частина – з попаснянського напрямку. Всі вони переважно у важкому стані", - розповіли у штабі.
Там також зазначили, що через відсутність в лікарні вільних місць, окупанти, які отримали незначні тілесні ушкодження (контузії, легкі поранення) навіть не приймаються до медичного закладу.
"Після надання першої медичної допомоги їх у супроводі озброєного конвою з числа регулярних військ збройних сил рф переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості "гарматного м’яса". Відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи до дезертирства", - додали в ООС.
- Нагадаємо, низка лікарень окупованого Криму переповнена пораненими військовими ЗС Росії.
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