Окупанти підірвали в Херсоні телецентр, котельню та об'єкт обленерго, - ЗМІ

Про це повідомляє місцеве видання "Мост" посилаючись на свідчення містян.

Зазначено, що телевежа, біля якої знаходився телецентр, наразі ціла. Також у місті проблеми зі зв'язком, він є тільки біля Антонівського мосту.

Про це також повідомив політичний та громадський діяч Олексій Гончаренко, наголосивши, що у місті чутно вибухи.

9 листопада міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив, що російські війська відходять на лівий берег Херсонської області.

Залужний розповів, що за минулу добу Збройні Сили України звільнили на Херсонському напрямку 12 населених пунктів. Загалом від 1 жовтня деокуповано до 1381 квадратних кілометрів.

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