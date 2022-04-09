Окупанти планували вбивати в Україні цивільних мешканців, зокрема журналістів, - Псакі
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що російські військові спеціально вбивають мирних мешканців, зокрема журналістів, під час війни проти України
Про це пише Укрінформ.
"Що стосується конкретних цілей (російських сил в Україні - ред.), про що ми знали від самого початку і говорили про це публічно, що президент Путін і російські військові звісно мали наміри або могли цілити по цивільних, включно із журналістами", - відповіла Джен Псакі на запитання, чи мають США інформацію про те, що окупанти спеціально вбивають журналістів в Україні, адже з 24 лютого їх загинуло мінімум семеро.
За словами речниці Білого дому, США цінують роботу журналістів, які під час війни повідомляють правдиву й актуальну інформацію, однак адміністрація США закликала американців не перебувати в зонах бойових дій заради їхньої безпеки.
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