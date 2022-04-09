Окупанти планували вбивати в Україні цивільних мешканців, зокрема журналістів, - Псакі

Про це пише Укрінформ.



"Що стосується конкретних цілей (російських сил в Україні - ред.), про що ми знали від самого початку і говорили про це публічно, що президент Путін і російські військові звісно мали наміри або могли цілити по цивільних, включно із журналістами", - відповіла Джен Псакі на запитання, чи мають США інформацію про те, що окупанти спеціально вбивають журналістів в Україні, адже з 24 лютого їх загинуло мінімум семеро.



За словами речниці Білого дому, США цінують роботу журналістів, які під час війни повідомляють правдиву й актуальну інформацію, однак адміністрація США закликала американців не перебувати в зонах бойових дій заради їхньої безпеки.

В Ірпені російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times.

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