Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Щоб віддати голос та продати душу на псевдореферендумі, ніякого паспорта не потрібно", - пише Гайдай.

За його словами, для голосування на "референдумах" необов'язково буде мати паспорт так званої ЛНР.

"До голосування допускатимуться виборці не тільки по пред’явленню паспорта так званої ЛНР, паспорта громадянина України, а й тимчасового посвідчення, виданого у зв’язку з втратою документів", - наголошує Гайдай.

Тих, хто хоче проголосувати не за місцем реєстрації, одразу внесуть до додаткових списків. Пред'являти відкріпний талон не потрібно. Він зазначає, що "кількість учасників цієї "каруселі" необмежена", результати потім підрахують.

"Скільки цих посвідчень видадуть на Луганщині за ці дні – незрозуміло. Лише місцевим жителям чи якимось бурятам також – теж", - наголосив Гайдай.

20 вересня російські загарбники ухвалили рішення про проведення псевдореферендумів про приєднання до РФ на тимчасово окупованих територіях Луганщини, Донеччини, Херсонщини та Запоріжжя.

Пізніше Володимир Путін заявив, що підтримає "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України.

22 вересня стало відомо, що окупанти вивезли мешканців двох сіл на Луганщині у глиб окупованої території. Також вони підвозять пальне в зону бойових дій.