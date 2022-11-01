Окупанти планують вивезти з Херсону 70 тисяч жителів

Про це сказав у ефірі пропагандистської програми.

Окупанти повідомляють, що планують вивезти 70 тисяч жителів з 15-кілометрової зони біля Дніпра на Херсонщині. Сальдо заявив, що процес уже запущений, а "евакуювати" населення збираються за три дні.

1 листопада Генштаб повідомив, що окупанти примусово виселяють мешканців Херсонщини, щоб у їхні домівки заселити своїх солдатів.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb