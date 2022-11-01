Окупанти планують вивезти з Херсону 70 тисяч жителів
Окупаційний голова Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що Росія збирається "евакуювати" 70 тисяч жителів області
Про це сказав у ефірі пропагандистської програми.
Окупанти повідомляють, що планують вивезти 70 тисяч жителів з 15-кілометрової зони біля Дніпра на Херсонщині. Сальдо заявив, що процес уже запущений, а "евакуювати" населення збираються за три дні.
- 1 листопада Генштаб повідомив, що окупанти примусово виселяють мешканців Херсонщини, щоб у їхні домівки заселити своїх солдатів.
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