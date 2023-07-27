Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російські військовослужбовці продовжують тероризувати місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України", - пише Спротив.

Повідомляється, що на тимчасово окупованій Запорізькій області зафіксували випадки, коли військові РФ погрожували розправою працівникам аптек за відмову у ліках. Уточнюється, що мова йде саме про медикаменти з вмістом наркотичних речовин.

Фармацевти викликають окупаційну поліцію, проте та відмовляється реагувати на виклики, оскільки, як розповідає підпілля, сама боїться російських військовослужбовців.