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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Окупанти погрожують працівникам аптек на Запоріжжі, які відмовляються давати ліки з вмістом наркотичних речовин

Окупанти погрожують працівникам аптек на Запоріжжі, які відмовляються давати ліки з вмістом наркотичних речовин

27 липня, 2023 четвер
12:52
Війна з Росією аптека

На тимчасово окупованій території Запорізької області у разі відмови давати рашистам ліки з вмістом наркотичних речовин працівники аптек отримують погрози

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Російські військовослужбовці продовжують тероризувати місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України", - пише Спротив.

Повідомляється, що на тимчасово окупованій Запорізькій області зафіксували випадки, коли військові РФ погрожували розправою працівникам аптек за відмову у ліках. Уточнюється, що мова йде саме про медикаменти з вмістом наркотичних речовин.

Фармацевти викликають окупаційну поліцію, проте та відмовляється реагувати на виклики, оскільки, як розповідає підпілля, сама боїться російських військовослужбовців.

  • 15 червня стало відомо, що у тимчасово окупованій Кирилівці Запорізької області росіяни погрожують примусовим виселенням жителям, які протягом тижня не оформлять паспорти РФ.
  • 18 червня Генштаб повідомив, у Покровському, що на Запоріжжі, окупанти мінують земельні ділянки місцевих жителів, що відмовились від російських паспортів та виїхали на підконтрольну Україні територію.
  • 9 липня Центр нацспротиву заявив, що загарбники на тимчасово окупованих територіях обіцяють гроші батькам за те, що їхні діти-підлітки отримають російські паспорти
  • Віктор Дудукалов, заступник голови Бердянської районної ради, зазначив, що залишився останній місяць літа, а курортний сезон не відбувся в окупованому Бердянську, жодних відпочиваючих немає.  
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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