Окупанти погрожують працівникам аптек на Запоріжжі, які відмовляються давати ліки з вмістом наркотичних речовин
На тимчасово окупованій території Запорізької області у разі відмови давати рашистам ліки з вмістом наркотичних речовин працівники аптек отримують погрози
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Російські військовослужбовці продовжують тероризувати місцевих мешканців на тимчасово окупованих територіях України", - пише Спротив.
Повідомляється, що на тимчасово окупованій Запорізькій області зафіксували випадки, коли військові РФ погрожували розправою працівникам аптек за відмову у ліках. Уточнюється, що мова йде саме про медикаменти з вмістом наркотичних речовин.
Фармацевти викликають окупаційну поліцію, проте та відмовляється реагувати на виклики, оскільки, як розповідає підпілля, сама боїться російських військовослужбовців.
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