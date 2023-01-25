Окупанти поширюють постановочні відео з нібито боїв за Бахмут

Про це повідомили в Центрі національного спротиву.

Зазначається, що 22 січня російський пропагандист Семен Пєгов опублікував відео "бою за Білогорівку", хоча населений пункт нині перебуває під контролем ЗСУ.

"Насправді відео зняте на підступах до села Шипилівка у 8 км від Білогорівки. Саме відео якраз навпаки демонструє, що саме ЗСУ здійснюють наступ на цій ділянці фронту, а не навпаки", - зазначили в ЦНС.

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Також у Центрі поінформували про відео іншого роспропагандиста, яке поширили 24 січня.

"На ньому нібито зафіксовані бої в красній горі (селі під Бахмутом), але на справді відео є постановче й зняте в Маріуполі", - додали фахівці.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомляли, що ситуація навколо Бахмута Донецької області залишається складною, ворог зазнає величезних втрат, але продовжує стягувати на цей напрямок усі наявні ресурси.

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