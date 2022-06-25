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Головна війна з Росією Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, поранено сім людей
Оновлено

Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, поранено сім людей

25 червня, 2022 субота
19:25
війна з Росією Пожежа внаслідок потрапляння уламків від російських ракет на Миколаївщині

25 червня рашисти обстріляли Широківську, Березнегуватську, Воскресенську, Костянтинівську, Галицинівську та Первомайську громади Миколаївської області. Семеро людей отримати поранення

Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Знову дісталося Миколаєву та громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Воскресенська, Костянтинівська, Галицинівська та Первомайська громади. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 7 людей", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що постраждалих доправили у лікарні.

Загалом, на ранок 25 червня в миколаївських медзакладах перебуває 260 пацієнтів, які постраждали від російських окупантів на Миколаївщині, ще 82 - отримали допомогу амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що постраждала цивільна інфраструктура, державні підприємства та освітній заклад.

"Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами. Попередньо встановлено, що удари завдавали з тимчасово окупованої території України. Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки. Частина ракет впала на околицях міста", - написав Сєнкевич.

  • У суботу, 25 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. За його словами, у місті вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.

  • Нардеп, полковник СБУ Роман Костенко переконаний, ворог посилив обстріли по цілій Україні. Зараз у противника є достатньо техніки та артилерії, аби бити зокрема по Миколаєву.

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Росія
Миколаїв
Миколаївщина
окупанти
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