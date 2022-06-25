Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину, поранено сім людей
25 червня рашисти обстріляли Широківську, Березнегуватську, Воскресенську, Костянтинівську, Галицинівську та Первомайську громади Миколаївської області. Семеро людей отримати поранення
Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
"Знову дісталося Миколаєву та громадам Баштанського і Миколаївського районів. Під обстріли потрапили Широківська, Березнегуватська, Воскресенська, Костянтинівська, Галицинівська та Первомайська громади. Загалом же, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 7 людей", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що постраждалих доправили у лікарні.
Загалом, на ранок 25 червня в миколаївських медзакладах перебуває 260 пацієнтів, які постраждали від російських окупантів на Миколаївщині, ще 82 - отримали допомогу амбулаторно.
Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що постраждала цивільна інфраструктура, державні підприємства та освітній заклад.
"Сьогодні зранку російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами. Попередньо встановлено, що удари завдавали з тимчасово окупованої території України. Постраждала цивільна інфраструктура міста, державні підприємства та освітній заклад. В останньому вибухом вибило шибки. Частина ракет впала на околицях міста", - написав Сєнкевич.
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У суботу, 25 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. За його словами, у місті вранці пролунали вибухи після сигналу повітряної тривоги.
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Нардеп, полковник СБУ Роман Костенко переконаний, ворог посилив обстріли по цілій Україні. Зараз у противника є достатньо техніки та артилерії, аби бити зокрема по Миколаєву.
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