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Окупанти шукають родичів учасників війни проти РФ і тиснуть на працівників ЗАЕС, - Генштаб

25 листопада, 2022 п'ятниця
20:03
війна з Росією

У Чаплинці на окупованій Херсонщині російські загарбники шукають родичів учасників АТО/ООС і працівників українських силових структур

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Крім того, окупанти шукають залишені житлові будинки для розквартирування особового складу своїх підрозділів.

На окупованому Запоріжж росіяни тиснуть на працівників Запорізької АЕС - не пускають на робочі місця окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою.

У Сімферополі окупаційна адміністрація інформує населення про дії у випадку повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

  • Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що росіяни не дають можливості запустити 5-й або 6-й блок Запорізької АЕС, обстрілюючи станцію.

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окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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