Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

Крім того, окупанти шукають залишені житлові будинки для розквартирування особового складу своїх підрозділів.

На окупованому Запоріжж росіяни тиснуть на працівників Запорізької АЕС - не пускають на робочі місця окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою.

У Сімферополі окупаційна адміністрація інформує населення про дії у випадку повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що росіяни не дають можливості запустити 5-й або 6-й блок Запорізької АЕС, обстрілюючи станцію.

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