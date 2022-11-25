Окупанти шукають родичів учасників війни проти РФ і тиснуть на працівників ЗАЕС, - Генштаб
У Чаплинці на окупованій Херсонщині російські загарбники шукають родичів учасників АТО/ООС і працівників українських силових структур
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Крім того, окупанти шукають залишені житлові будинки для розквартирування особового складу своїх підрозділів.
На окупованому Запоріжж росіяни тиснуть на працівників Запорізької АЕС - не пускають на робочі місця окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою.
У Сімферополі окупаційна адміністрація інформує населення про дії у випадку повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.
- Раніше голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що росіяни не дають можливості запустити 5-й або 6-й блок Запорізької АЕС, обстрілюючи станцію.
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