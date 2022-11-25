Окупанти не дають можливості запустити 5 або 6 блок Запорізької АЕС, регулярно ведуться обстріли, - Старух
Армія РФ продовжує обстрілювати Запорізьку АЕС. Нині наші енергетики відновили електропостачання від української системи
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
"Окупанти не дають можливості запустити 5 або 6 блок, як хоче "Енергоатом", щоб енергія поступала в наші мережі. З цією метою регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Позавчора перебили лінію, знову вмикалися генератори на атомній станції, які забезпечили 130 мВт, необхідні для охолодження активної зони реакторів, які хоч і не працюють на повну, проте дають енергію для охолодження", – сказав Старух.
З початку березня станція окупована, робітникам доводиться працювати під контролем російських військ, проте нашим енергетикам вдалося полагодили енергопостачання, мережі: "Вчора увімкнули АЕС знову ж таки від нашої електросистеми, трохи стало безпечніше".
"Ця ситуація повторюється регулярно, і без передачі АЕС під контроль МАГАТЕ або навіть "Енергоатому" ми постійно стикаємося з цією історією", – розповів голова ОВА.
Також Старух розповів, що сьогодні вночі та вранці росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя.
"Частина ракет вночі прилетіла біля обласної лікарні, де знаходяться психічно хворі люди та лікарі – 270 осіб, 60 лікарів. На щастя, ніхто не постраждав, опрацьовується питання евакуації", – додав Старух.
- Нагадаємо, що станом на 2 листопада збитки від окупації ЗАЕС військами РФ складали понад 28 млрд грн.
- 18 листопада Керівна рада міжнародного агентства ООН з атомної енергетики (МАГАТЕ) ухвалила третю з 24 лютого резолюцію із закликами до Росії припинити всі бойові дії в районах українських ядерних об’єктів.
- Станом на ранок 20 листопада Енергоатом зафіксував більш як 12 ударів військ РФ по території Запорізької атомної електростанції, пошкоджено інфраструктуру об'єкта.
- Днем пізніше експерти МАГАТЕ виявили пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку.
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