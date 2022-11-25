Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Окупанти не дають можливості запустити 5 або 6 блок, як хоче "Енергоатом", щоб енергія поступала в наші мережі. З цією метою регулярно обстрілюють енергетичну інфраструктуру. Позавчора перебили лінію, знову вмикалися генератори на атомній станції, які забезпечили 130 мВт, необхідні для охолодження активної зони реакторів, які хоч і не працюють на повну, проте дають енергію для охолодження", – сказав Старух.

З початку березня станція окупована, робітникам доводиться працювати під контролем російських військ, проте нашим енергетикам вдалося полагодили енергопостачання, мережі: "Вчора увімкнули АЕС знову ж таки від нашої електросистеми, трохи стало безпечніше".

"Ця ситуація повторюється регулярно, і без передачі АЕС під контроль МАГАТЕ або навіть "Енергоатому" ми постійно стикаємося з цією історією", – розповів голова ОВА.

Також Старух розповів, що сьогодні вночі та вранці росіяни обстріляли передмістя Запоріжжя.

"Частина ракет вночі прилетіла біля обласної лікарні, де знаходяться психічно хворі люди та лікарі – 270 осіб, 60 лікарів. На щастя, ніхто не постраждав, опрацьовується питання евакуації", – додав Старух.