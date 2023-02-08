Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"У маріупольських школах і дитячих садочках більше не годують дітей. Через відсутність грошей у бюджеті "ДНР", - написав він.

"Тепер директори та вчителі-зрадники вимагають від батьків щоденно по 200 рублів на "молоко з булочкою", - додав радник легітимного мера міста.