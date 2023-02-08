Окупанти скасували безкоштовне харчування у школах і дитсадках Маріуполя, - Андрющенко
Окупанти скасували безкоштовне харчування для дітей у маріупольських школах і дитсадках через відсутність коштів у так званому бюджеті "ДНР"
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
"У маріупольських школах і дитячих садочках більше не годують дітей. Через відсутність грошей у бюджеті "ДНР", - написав він.
"Тепер директори та вчителі-зрадники вимагають від батьків щоденно по 200 рублів на "молоко з булочкою", - додав радник легітимного мера міста.
- Раніше Андрющенко розповідав, що загарбники в тимчасово окупованому Маріуполі щодня зносять понівечені багатоповерхівки, аби приховати сліди своїх злочинів.
- 10 січня Андрющенко розповів, що російські загарбники в Маріуполі з 1 січня зобов'язали вчителів, медиків і працівників держустанов отримувати російські паспорти.
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