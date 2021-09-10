Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: запускали безпілотники та стріляли з гранатометів

Про це передає пресцентр штабу ООС.

У районі населеного пункту Попасна окупанти вели прицільний вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» з перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед українських воїнів немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.





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