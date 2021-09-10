Окупанти тричі порушили "тишу" на Донбасі: запускали безпілотники та стріляли з гранатометів
Від початку доби, 10 вересня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ
Про це передає пресцентр штабу ООС.
У районі населеного пункту Попасна окупанти вели прицільний вогонь по позиціях наших захисників із автоматичних станкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині та Донеччині зафіксовано проліт двох ворожих безпілотників типу «ОРЛАН-10» з перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед українських воїнів немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
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