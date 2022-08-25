Про це пише Крим.Реалії.

"Запустили в роботу чат-бот для ваших повідомлень про ймовірну небезпеку, підозрілих осіб, про все, що так чи інакше зараз впливає на нашу безпеку", – заявив російський гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.

Развожаєв закликав доносити на тих, хто викладає у мережах місця роботи російської ППО з координатами та тих, хто підтримує українську владу. "Інформація оперативно буде доступна для всіх силових відомств", - додав він.

Напередодні проросійські телеграм-канали Севастополя повідомили про пошук власника безплатного вай-фаю під назвою "Slava Ukrayini", - додає видання.

25 серпня представниця президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева заявила, що в окупованому Криму перебуває від 500 до 800 тисяч громадян Росії, які незаконно потрапили на півострів.

24 серпня речник президента Туреччини Ібрагім Калин зазначив, що незаконно захоплений Росією Крим має бути повернутий Україні. Цей механізм може бути покладений в основу угоди між українською та російською сторонами.

Того ж дня очільник МЗС Литви запропонував питати в росіян на кордоні з ЄС, чий Крим.

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна самостійно, без консультацій з іншими країнами, вирішуватиме, яким шляхом повертатиме Крим, який у 2014 році окупувала Росія.