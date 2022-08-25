Окупанти у Севастополі запустили чат-бот для доносів на симпатиків України
Окупаційна влада Севастополя запустила чат-бот для доносів на тих, хто підтримує Україну
Про це пише Крим.Реалії.
"Запустили в роботу чат-бот для ваших повідомлень про ймовірну небезпеку, підозрілих осіб, про все, що так чи інакше зараз впливає на нашу безпеку", – заявив російський гауляйтер Севастополя Михайло Развожаєв.
Развожаєв закликав доносити на тих, хто викладає у мережах місця роботи російської ППО з координатами та тих, хто підтримує українську владу. "Інформація оперативно буде доступна для всіх силових відомств", - додав він.
Напередодні проросійські телеграм-канали Севастополя повідомили про пошук власника безплатного вай-фаю під назвою "Slava Ukrayini", - додає видання.
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