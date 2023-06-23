Про це повідомляє Центр нацспротиву.

"Ворог готує рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи з радіаційним та хімічним забрудненням, і саме на цьому був акцент навчання на півночі Криму", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦНС, районні адміністрації також відпрацьовували свої дії в умовах техногенних катастроф.