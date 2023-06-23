Окупанти в Криму провели вишкіл для рятувальників щодо роботи в умовах техногенної катастрофи
Росіяни в тимчасово окупованому Криму провели вишкіл для рятувальників щодо роботи в умовах техногенної катастрофи з викидом хімічних речовин
Про це повідомляє Центр нацспротиву.
"Ворог готує рятувальників до роботи в умовах техногенної катастрофи з радіаційним та хімічним забрудненням, і саме на цьому був акцент навчання на півночі Криму", - йдеться у повідомленні.
За даними ЦНС, районні адміністрації також відпрацьовували свої дії в умовах техногенних катастроф.
- На початку червня з'явилася інформація про замінування "Кримського титану". Ймовірний вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин і є небезпечним для людей і довкілля.
- Речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк 21 червня зазначила, що в разі підриву окупантами "Кримського титану" передусім постраждають самі російські військові, але також може зачепити сусідні Молдову, Румунію та Туреччину.
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