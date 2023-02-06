Окупанти в Маріуполі влаштували перестрілку, – Андрющенко

Про це він написав у телеграмі.

Перестрілка відбулася на лівому березі міста, за словами Андрющенка, росіяни стріляли одне в одного зі стрілецької зброї.

"Вночі окупанти влаштували перестрілку. Знов. Лівобрежжя, Морський бульвар в районі ранкового ринку, русня стріляла зі стрілецької зброї по русні", - йдеться у повідомленні.