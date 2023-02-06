Окупанти в Маріуполі влаштували перестрілку, – Андрющенко
Вночі 6 лютого окупанти в Маріуполі влаштували перестрілку, радник мера Петро Андрющенко заявив, що росіяни були у стані алкогольного сп'яніння
Про це він написав у телеграмі.
Перестрілка відбулася на лівому березі міста, за словами Андрющенка, росіяни стріляли одне в одного зі стрілецької зброї.
"Вночі окупанти влаштували перестрілку. Знов. Лівобрежжя, Морський бульвар в районі ранкового ринку, русня стріляла зі стрілецької зброї по русні", - йдеться у повідомленні.
- Наразі Росія стягує війська до Маріуполя та околиць – їхня чисельність перевалила за 30 тисяч, що може означати підготовку наступу.
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