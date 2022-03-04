Окупанти вдарили по школі в Житомирі: будівлю зруйновано, тривають рятувальні роботи

Про це повідомив у Facebook мер міста Сергій Сухомлін.



"Тільки що був нанесений ракетний, бомбовий - зараз все одно - по 25-й школі. По жертвах і постраждалих трохи пізніше. Фактично половину школи зруйновано, ідуть рятувальні роботи. Далі дам наступну інформацію. Дякую", - сказав Сухомлін.



Водночас ДСНС повідомляє у Telegram, що, за попередніми даними, загиблих внаслідок удару не було.



"О 09:35 надійшла інформація, що у м. Житомир внаслідок обстрілу та потрапляння боєприпасу в будівлю школи по вул. Мала Бердичівська, сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та 5 од. техніки", - йдеться у повідомленні.



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