Окупанти вдарили по школі в Житомирі: будівлю зруйновано, тривають рятувальні роботи
Вранці 4 березня російські окупанти нанесли удар по школі №25 у Житомирі
Про це повідомив у Facebook мер міста Сергій Сухомлін.
"Тільки що був нанесений ракетний, бомбовий - зараз все одно - по 25-й школі. По жертвах і постраждалих трохи пізніше. Фактично половину школи зруйновано, ідуть рятувальні роботи. Далі дам наступну інформацію. Дякую", - сказав Сухомлін.
Водночас ДСНС повідомляє у Telegram, що, за попередніми даними, загиблих внаслідок удару не було.
"О 09:35 надійшла інформація, що у м. Житомир внаслідок обстрілу та потрапляння боєприпасу в будівлю школи по вул. Мала Бердичівська, сталося руйнування в будівлі без послідуючого горіння. Попередньо жертв та постраждалих немає. Евакуйовано 5 осіб. Від ДСНС залучено 40 осіб та 5 од. техніки", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, раніше росіяни здійснили авіаудар по Житомиру, внаслідок чого загинули і зазнали поранень люди та було пошкоджено пологовий будинок.
- Крім того, Росія обстріляла блокпост на Житомирщині, внаслідок чого четверо людей загинуло.
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