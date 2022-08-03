Окупанти вдень обстріляли Криворізький район, є постраждалий
3 серпня російські загарбники обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Поранений літній чоловік
Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"По обіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Завдав удару касетними снарядами з "ураганів" по Зеленодольській громаді", - пише Резніченко.
Відомо, що поранення отримав 73-річний місцевий житель, його ушпиталили.
Крім того, у селах Мар’янське та Велика Костромка - пошкоджені кілька десятків приватних домівок.
"На місці працюють фахівці - з’ясовують масштаби руйнувань", - додав очільник області.
- У Криворізькому районі Дніпропетровщини в ніч на 3 серпня росіяни обстріляли дитсадок, церкву, лінію електропередачі, залишивши село без світла.
- У ніч на 2 серпня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини - Синельниківський і Криворізький. Вони пошкодили будинки та перебили лінію електропередачі.
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