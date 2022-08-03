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Окупанти вдень обстріляли Криворізький район, є постраждалий

3 серпня, 2022 середа
16:08
війна з Росією Зеленодольська громада, Криворізький район

3 серпня російські загарбники обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Поранений літній чоловік

Про це інформує в телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"По обіді ворог двічі накрив вогнем Криворізький район. Завдав удару касетними снарядами з "ураганів" по Зеленодольській громаді", - пише Резніченко.

Відомо, що поранення отримав 73-річний місцевий житель, його ушпиталили.

Крім того, у селах Мар’янське та Велика Костромка - пошкоджені кілька десятків приватних домівок.

"На місці працюють фахівці - з’ясовують масштаби руйнувань", - додав очільник області.

  • У Криворізькому районі Дніпропетровщини в ніч на 3 серпня росіяни обстріляли дитсадок, церкву, лінію електропередачі, залишивши село без світла.
  • У ніч на 2 серпня росіяни обстріляли два райони Дніпропетровщини - Синельниківський і Криворізький. Вони пошкодили будинки та перебили лінію електропередачі.

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російська армія
Кривий Ріг
Дніпропетровщина
окупанти
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