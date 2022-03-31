Окупанти відійшли з Ірпеня, проте залишили багато “подарунків”, які можуть коштувати життя – великий обсяг територій досі замінований, – депутатка Ірпінської міськради

Про це вона сказала в етері Espreso TV.



"В місто можна заїхати лише наступним чином: люди доїжджають до мікрорайону Романівка, потім пересідають на машини, які вже є в самому Ірпені", – додала депутатка.



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Також Скорик зауважила: "Багато людей запитує, чи можна приїхати машинами та забрати майно. Проте такої можливості немає. В Ірпені багато замінованих територій, є багато розтяжок. Людей попереджають ходити лише по вулицях, не йти в ліс, або не заходити в подвір’я, де немає людей. Окупанти відійшли, проте залишили багато “подарунків”, які можуть коштувати життя".

Нагадаємо, українські сили оборони повністю звільнили Ірпінь від окупантів, наразі до міста повертатися не можна

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