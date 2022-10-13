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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Окупанти викрадають українських дітей і женуть на війну російських зеків - Генштаб

Окупанти викрадають українських дітей і женуть на війну російських зеків - Генштаб

13 жовтня, 2022 четвер
19:06
війна з Росією російські війська окупанти

Представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території України

Агресор продовжує зосереджувати зусилля на спробах реалізації своїх планів з виходу на адміністративний кордон Донецької області, а також утриманні захоплених районів Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Противник продовжує чинити опір, підтягує резерви, проводить мобілізацію. Про це повідомили у вечірньому зверненні Генштабу ЗСУ 13 жовтня.

Крім того, російські окупанти продовжують вивозити українських дітей з тимчасово зайнятих територій. Так, з початку жовтня, за наявною інформацією, з міста Херсон вивезено близько 170 дітей.

Представники приватних військових компаній ворога продовжують вербувати ув’язнених для війни на території нашої країни. За наявною інформацією, 11-12 жовтня, у виправній колонії №16 міста Салават республіки Башкортостан, було завербовано 385 в’язнів.

  • Нагадаємо, ворожі підрозділи у Донецькій області почали отримувати розпорядження щодо тимчасового припинення наступальних дій

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Україна
ЗСУ
окупанти
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