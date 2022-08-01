Окупанти вночі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини
Вночі на 1 серня російські війська обстріляли дві громади у Нікопольському районі Дніпропетровської області
Про це голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко написав у телеграм.
За його словами, обстріляно території Марганецької і Червоногригорівської територіальних громад.
- У Нікопольському районі Дніпропетровщини в ніч на 30 липня росіяни обстріляли 16 будинків, підприємства, електромережу. Світла не було в 1000 людей.
- Вночі, з 30 на 31 липня, росіяни знову обстріляли Нікополь.По Нікопольському району двічі ударили з "градів". Випустили на житлові квартали Нікополя до 50 снарядів. Були постраждалі.
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