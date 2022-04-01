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Окупанти з "Градів" обстріляли Гірське на Луганщині, постраждала жінка

1 квітня, 2022 п'ятниця
09:43
війна з Росією обстріл луганщина

Російські окупанти у п'ятницю, 1 квітня, завдали удару по житловому сектору міста Гірське, що в Луганській області

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. 

Він заявив, що 1 квітня із реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удар по житловому сектору міста Гірське.

"Маємо декілька зруйнованих будинків, поранено жінку. Рятувальники продовжують працювати", – додає голова ОВА у повідомленні.

Також окупанти обстріляли ще декілька міст у Луганській області. У Сєвєродонецьку, Рубіжному, Лисичанську, Кремінній та Іванівці пошкоджено 20 об'єктів. 
  • Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу, 31 березня, було відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу “Орлан-10”.

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