Окупанти з "Градів" обстріляли Гірське на Луганщині, постраждала жінка

"Ворог заліг навічно": ДПСУ повідомила про знищення ворожої піхоти, що приховано рухалась до позицій ЗСУ

Путін бачить, що стратегічно цю війну він вже не виграє, тому буде вдаватись до інших методів, — екскерівник Служби зовнішньої розвідки