Окупанти з "Градів" обстріляли Гірське на Луганщині, постраждала жінка
Російські окупанти у п'ятницю, 1 квітня, завдали удару по житловому сектору міста Гірське, що в Луганській області
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Він заявив, що 1 квітня із реактивних систем залпового вогню росіяни завдали удар по житловому сектору міста Гірське.
"Маємо декілька зруйнованих будинків, поранено жінку. Рятувальники продовжують працювати", – додає голова ОВА у повідомленні.
- Угрупованням Об’єднаних сил на Донецькому та Луганському напрямках за добу, 31 березня, було відбито 7 ворожих атак. Наші воїни знищили 3 танки, 2 бронетранспортери, 2 одиниці автомобільної техніки та 2 артилерійські системи. Також збито БПЛА типу “Орлан-10”.
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