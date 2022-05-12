English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину: загинула людина, пошкоджено будинки

Окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину: загинула людина, пошкоджено будинки

12 травня, 2022 четвер
11:25
війна з Росією обстріл пошкоджено будинки

Уранці 12 травня окупанти обстріляли з артилерії Білопільську громаду на Сумщині, унаслідок чого загинула людина й пошкоджено приватні будинки

Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Рашисти завдали артилерійського удару по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ (самохідних артилерійських установок, - ред.), нараховано біля двох десятків пострілів", - ідеться в заяві.

Снаряди розірвалися на околиці населеного пункту Білопільської міської об’єднаної територіальної громади, унаслідок чого загинула цивільна людина й постраждали приватні будинки.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі уточнив, що окупанти обстріляли село Нові Вирки.

"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період з 06.00-06.30", - уточнив у телеграмі очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Сумщина
будинки
загиблий
окупанти
САУ
обстріли
ДСНС
артилерія
Читайте також:
Чалий
11 травня, 2022 середа
Китай перейшов від спостереження до нейтралітету: керівництво образило те, що Путін в Україні програє, - дипломат Чалий
Сергій Згурець
Автор Сергій Згурець
9 травня, 2022 понедiлок
Ворог почав використовувати наднебезпечні ракети 60-х років. Це свідчить про те, що Росія всіма силами економить "Іскандери" та "Калібри". Колонка Сергія Згурця
Військова допомога США
12 травня, 2022 четвер
Поки західна зброя надійде у достатній кількості, на нас очікують декілька надзвичайно складних тижнів чи навіть місяців, - Маляр
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.45
    Купівля 31.45
    Продаж 32.03
  • EUR
    Купівля 32.98
    Продаж 33.75
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
12 травня
12:04
російські військові окупанти
Російські військові викрадають українських активістів в окупованій Попасній, - Гайдай
12:02
Ілюстративне фото
У центрі Запоріжжя чоловік планував теракт. СБУ вилучила милицю напхану вибухівкою, цвяхами та болтами
12:00
Ексклюзив
Павло Клімкін
Молдові треба триматися України, адже українці захищають її від агресії Путіна, - Клімкін
11:48
окупанти обстріляли обстріл
Окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини за добу: пошкоджено будинки, є загиблі та поранені цивільні
11:41
Буча геноцид
CNN опублікував відео, на якому окупанти застрелили двох беззбройних мирних жителів під Києвом у березні
11:31
фейкові новини
Польсько-литовський миротворчий контингент в Україні та "досліди" над пацієнтами психлікарні на Харківщині: нова добірка фейків від РФ
11:22
окупанти
Війська РФ взяли під контроль Воєводівку, - керівник Сєвєродонецької ВЦА
11:11
Анонс
В четвер пізно ввечері на Espreso.tv друга сесія проєкту Voices from the Underground
11:10
Харківщина
Окупанти завдали ракетного удару по Дергачах на Харківщині: одна людина загинула, ще троє постраждали
11:05
Київський зоопарк
Київський зоопарк запрацював у режимі парку
10:59
збили ворожу ракету
Російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю, пошкоджено приватний будинок
10:54
піротехник розмінування ДСНС мінер
На Київщині рятувальники знешкодили майже 500 вибухонебезпечних предметів за 11 травня
10:48
Ексклюзив
США та Україна
Україна - це хороша інвестиція для американців, адже українці борються з росіянами, - політтехнолог Смарт
10:47
Газпромбанк
Роскосмос намагається обійти міжнародні санкції через Газпромбанк, - українська розвідка
10:46
без електрики леп
По всій Луганщині немає води й електрики, росіяни крадуть газ
10:43
Фінляндія
Фінляндія офіційно оголосила про намір вступити до НАТО
10:34
комп'ютер
Уряд допомагатиме ІТ-фахівцям зі звільненням від мобілізації
10:30
Українська армія ЗСУ
Росія визнає нездатність захопити ключові міста України, виведенням військ з Харківщини, - британська розвідка
10:23
ворожа бронемашина втрати рф
Вторгнення в Україну: РФ втратила близько 26 650 військових, 1195 танків, 398 БПЛА й 161 вертоліт, - Генштаб ЗСУ
10:18
Ексклюзив
Павло Клімкін
Російські дипломати займаються тільки шпигунством та пропагандою, - Клімкін
10:08
Google
Android 13, застосунок Wallet та окуляри-перекладачі: які технологічні новинки презентували на Google I/O 2022
10:01
Ексклюзив
Азов
Уряд повинен робити більше для порятунку військових "Азову", часу мало, - наречена бійця "Азов"
10:01
свічка
У боях за Азовсталь загинули боксер Артем Моша та борець Михайло Попов
09:56
Siemens
Німецький концерн Siemens піде з російського ринку
09:45
Петро Порошенко
Порошенко: у своїй паралельній реальності Путін прагне перемоги над НАТО, тому бреше та виправдовує звірства російської армії в Україні
09:40
Нед Прайс
Під час відбудови України США будуть поряд, - Держдеп
09:14
Микола Княжицький
Світ спостерігає у прямому етері за трагедією молодих українців, які героїчно боронять свою Масаду, і мовчить, - Княжицький щодо ситуації на Азовсталі
09:14
мобільний зв'язок
На Херсонщині окупанти блокують мобільний зв'язок, - депутат облради
08:55
Росавіація
Росавіація припинила публікацію статистики авіаперевезень
08:52
комендантська година
В Оріхові на Запоріжжі запровадили посилену комендантську годину
08:40
ЗСУ знищили ворожа техніка танк
Росія використовує у військовій техніці чіпи з холодильників і посудомийок, - міністр торгівлі США
08:33
Окупанти 26 разів за добу обстріляли Луганщину: пошкоджено щонайменше 24 будинки й авто з гумдопомогою
08:31
Ексклюзив
обстріл
Ворог обстріляв Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: одна людина загинула, є поранений, - Вілкул
08:21
ЄС
Посли країн ЄС підтримали пропозиції про спільне використання газових сховищ
07:46
Обстріл, Чернігівщина, Вʼячеслав Чаус, школа
Окупанти завдали авіаударів по школах у Новгород-Сіверському, є загиблі та поранені
07:28
окупанти рф
Росія веде штурмові дії на кількох напрямках, а також продовжує перегрупування військ та поповнення запасів техніки, - Генштаб
07:26
Канада готує ще 3 авіарейси з Польщі для українських біженців
07:20
Одеса
Найближчими днями ворог активізує повітряну розвідку в Одесі, є висока загроза ракетних ударів, - речник ОВА
06:42
На фото: українська артилерія знищила російську військову техніку разом з понтонним мостом через річку Сіверський Донець
Супутник зафіксував, як ЗСУ зірвали переправу росіян через Сіверський Донець
06:39
Премʼєр-міністр, Фінляндія, Японія
Японія і Фінляндія застосують жорсткий пакет санкцій проти РФ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV