Про це повідомила ДСНС у телеграмі.

"Рашисти завдали артилерійського удару по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ (самохідних артилерійських установок, - ред.), нараховано біля двох десятків пострілів", - ідеться в заяві.

Снаряди розірвалися на околиці населеного пункту Білопільської міської об’єднаної територіальної громади, унаслідок чого загинула цивільна людина й постраждали приватні будинки.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі уточнив, що окупанти обстріляли село Нові Вирки.

"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період з 06.00-06.30", - уточнив у телеграмі очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

10 травня в низці міст Сумщини пролунали вибухи.

10 травня Росія обстріляла прикордонні райони Сумщини та Чернігівщини.

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