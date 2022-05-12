Окупанти з території РФ обстріляли з артилерії Сумщину: загинула людина, пошкоджено будинки
Уранці 12 травня окупанти обстріляли з артилерії Білопільську громаду на Сумщині, унаслідок чого загинула людина й пошкоджено приватні будинки
Про це повідомила ДСНС у телеграмі.
"Рашисти завдали артилерійського удару по Сумщині з боку російського населеного пункту Тьоткіно. Вогонь вівся орієнтовно з САУ (самохідних артилерійських установок, - ред.), нараховано біля двох десятків пострілів", - ідеться в заяві.
Снаряди розірвалися на околиці населеного пункту Білопільської міської об’єднаної територіальної громади, унаслідок чого загинула цивільна людина й постраждали приватні будинки.
"Сьогодні зранку обстріли з території Росії були знову. Близько 20 прильотів із важкої артилерії по території с. Нові Вирки Сумського району. Обстріл тривав у період з 06.00-06.30", - уточнив у телеграмі очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
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