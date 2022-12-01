Окупанти за добу завдали 16 авіаударів по території України, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб у вечірньому зведенні.

Також зазначається, що за добу противник завдав ракетного удару по позиціях українських військ на території Харківської області.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Ситуація на інших напрямках наступна:

На Сіверському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Костобобрів і Грем’яч Чернігівської області та Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краснопілля на Сумщині.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів ворожої артилерії різних типів зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині.

На Бахмутському напрямку противник надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій. Вогневого ураження з танків та артилерії зазнали обʼєкти в районах Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Залізного та Нью-Йорка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення. Ворожого вогневого впливу з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли окупантами районів населених пунктів Времівка, Велика Новосілка, Богоявленка, Парасковіївка, Золота Нива, Пречистівка, Вугледар та Павлівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог також обороняється. Здійснив артилерійські обстріли по районах Нікополя, Кам’янського, Новоандріївки, Залізничного, Гуляйполя, Дорожнянки і Білогір’я Запорізької області та Ільїнки на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог веде оборону раніше зайнятих рубежів. Обстрілів зазнали, зокрема, Качкарівка, Республіканець, Матросівка, Токарівка та Антонівка Херсонської області. Не припиняє ворог тероризувати з артилерії й жителів міста Херсон.

Протягом листопада російські війська випустили по українських містах 239 ракет і 80 дронів-камікадзе Shahed-136.

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