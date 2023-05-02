Про це у ранковому зведенні 2 травня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти посилюють контррозвідувальний та поліцейський режими на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Зокрема, в населених пунктах Дорожнянка, Решетилівка, Костянтинівка та Чумацьке, загарбники заборонили в’їзд цивільним особам без місцевої реєстрації.

Крім того, у Горностаївці Херсонської області відзначаються значні проблеми зі стільниковим зв’язком російських операторів, на відміну від стійкого зв’язку національних операторів України.

Місцеве командування російських окупаційних військ цей факт пояснює результатами ураження, яке завдають Збройні Сили України.

Росіяни зосереджені на наступі по 4 напрямках, ЗСУ відбили 41 атаку

Ворожі війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На них ЗСУ відбили 41 атаку противника.

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка, українські воїни тримають оборону.

Сили оборони знищили 3 ЗРК, уразили 3 склади і близько 10 районів скупчення загарбників

Авіація Сил оборони за 1 травня знищила 3 російських зенітно-ракетних комплекси та завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 1 склад пально-мастильних матеріалів ворога.

Також збито ворожий розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10".

Росія завдала 19 ракетних та 17 авіаційних ударів по Україні за добу

Російська Федерація і надалі застосовує тактику терору. Минулої доби противник завдав 19 ракетних ударів (українські захисники успішно знищили 15 ворожих крилатих ракет типу Х-101 та Х-555), завдав 17 авіаційних ударів, здійснив 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Є загиблі та поранені з-поміж мирного населення, серед них є діти. Зруйновано та пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватні житлові будинки, школи, лікарні, дитячі садочки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ворогом ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворогом наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках протягом доби росіяни завдали авіаудару керованими авіабомбами по населеному пункту Лизунівка Чернігівської області, загинула дитина.

А також обстріляли населені пункти Леонівка, Красний Хутір, Карповичі, Грем’яч і Новгород-Сіверський Чернігівської області; Середина-Буда, Шостка, Ходине, Іскрисківщина, Волфине, та Садки Сумської області, а також Уди, Гоптівка, Стрілеча і Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку армія РФ намагалася покращити тактичне положення, вела безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського та Білогорівки.

Завдала авіаудару по Білогорівці, Григорівці та Спірному. Артилерійських обстрілів противника зазнали Макіївка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське і Cпірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають бої у місті Бахмут.

До того ж протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Предтечине.

А ще завдав авіаційного удару по Бахмуту та Білій Горі. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Костянтинівка, Диліївка та Південне Донецької області.

На Авдіївському напрямку російські військові вели наступальні дії в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське, успіху не мали.

Завдали авіаудару по Авдіївці. Обстріляли Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник продовжує атакувати позиції сил оборони. Тривають бої за Мар’їнку.

Ворожих обстрілів зазнала також Георгіївка на Донеччині.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Обстріляв Вугледар, Богоявленку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти обороняються.

Крім того, вони обстрілюють населені пункти. Серед них – Времівка, Новосілка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Щербаки та Зелений Гай на Запоріжжі; Нікополь Дніпропетровської області, а також Іванівське, Козацьке, Осокорівка, Золота Балка, Качкарівка, Республіканець, Берислав, Веселе, Одрадокам'янка, Тягинка, Білозерка, Кізомис та місто Херсон.