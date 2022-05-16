Окупанти замаскували результати обстрілу будівлі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС

Про це повідомляє Енергоатом.

"Результати обстрілу рашистами будівлі навчально-тренувального центру атомної станції сором'язливо прикрили. Вздовж всього периметра АЕС вириті окопи, розміщені мішки з піском, бетонні блоки та інші інженерні загородження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що співробітникам Запорізької АЕС заборонено приходити на роботу з телефонами.

Російські окупанти розмістили на Запорізькій АЕС свою військову техніку.

Згодом на ЗАЕС прибули 11 співробітників Росатому, зокрема інженери. Представник групи повідомив, що їх направили для оцінки ядерної та радіаційної безпеки. Також припускають, що ще однією причиною їх прибуття може бути те, що співробітників Запорізької АЕС відмовилися співпрацювати з окупантами.

Запорізьку АЕС перевели на мінімальний рівень потужності через пошкодження високовольтної лінії.

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