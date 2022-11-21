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Окупанти завдали авіаційний і два ракетні удари та били з РСЗВ, ЗСУ вразили скупчення ворога, пальне і техніку

21 листопада, 2022 понедiлок
19:03
війна з Росією на фото ЗСУ

З початку доби ворог завдав один авіаційний, два ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів із РСЗВ

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

"За поточну добу противник завдав 1 авіаційний, 2 ракетні удари та здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ вздовж лінії зіткнення", - сказано в повідомленні.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. При цьому у прикордонних районах Брянської та Курської областей противник продовжує утримувати окремі підрозділи своїх військ, ідеться у зведенні.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли в районах населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Глибоке, Стариця, Огірцеве, Зарубинка, Амбарне та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону, здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів, Котлярівка, Табаївка, Піщане і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Площанка і Макіївка на Луганщині та Ямполівка, Торське і Берестове Донецької області.

На Бахмутському на Авдіївському напрямках нині найгарячіше, адже там ворог веде наступальні дії, проводить обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах 21 населеного пункту. Серед них - Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Водяне, Вугледар, Соледар, Майорськ, Мар’їнка та Первомайське Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Здійснив обстріли наших позицій з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню. Від артилерійського вогню противника постраждали райони 9 населених пунктів", - ідеться в повідомленні Генштабу.

На Криворізькому та Херсонському напрямках противник створює ешелоновану систему оборони, удосконалює фортифікаційне обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів. При цьому ворог продовжує обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Осокорівка, Гаврилівка, Милове, Шляхове, Веселе, Висунці, Велетенське, Станіслав та Херсон.

Разом із тим українські захисники, застосувавши авіацію, завдали удару по району зосередження противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони, в свою чергу, уразили пункт управління, склад паливно-мастильних матеріалів та район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки", - додали в Генштабі.

  • Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що найгарячішим напрямком на фронті наразі є Донецька область, окупанти не полишають надій вийти на її адміністративні межі, однак атакам заважає погана погода.

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