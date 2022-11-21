Про це під час телемарафону 21 листопада розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Після того, як було звільнено Херсон, це стало досить деморалізуючим фактором для російських бійців і суспільства РФ, відповідно, вони шукають місце прикладення сили, щоби були принаймні тактичні новини, щоби цей дух підняти. Вони концентрують свої зусилля зараз на сході, і насамперед найгарячіша точка зараз - це Донецька область. Їм заважає здійснювати атаки в тій кількості, як вони робили минулий тиждень, лише погана погода. Бо в другій половині минулого тижня на донецькому напрямку ЗСУ відбивали сотні атак на день", - сказала вона.

Маляр зазначила, що російські загарбники все ще хочуть вийти на адміністративні межі Донеччини, але ЗСУ відбивають усі атаки.

"Ціна того, що ворог не просувається, - дуже висока", - наголосила заступниця міністра.

За неділю, 20 листопада, окупанти поранили трьох мирних жителів на Донеччині.

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