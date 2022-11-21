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Головна війна з Росією "Заважає лише погана погода": у Міноборони розповіли про ситуацію на донецькому напрямку

"Заважає лише погана погода": у Міноборони розповіли про ситуацію на донецькому напрямку

21 листопада, 2022 понедiлок
18:38
війна з Росією Ганна Маляр

Найгарячішим напрямком на фронті наразі є Донецька область, окупанти не полишають надій вийти на її адміністративні межі, однак атакам заважає погана погода

Про це під час телемарафону 21 листопада розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Після того, як було звільнено Херсон, це стало досить деморалізуючим фактором для російських бійців і суспільства РФ, відповідно, вони шукають місце прикладення сили, щоби були принаймні тактичні новини, щоби цей дух підняти. Вони концентрують свої зусилля зараз на сході, і насамперед найгарячіша точка зараз - це Донецька область. Їм заважає здійснювати атаки в тій кількості, як вони робили минулий тиждень, лише погана погода. Бо в другій половині минулого тижня на донецькому напрямку ЗСУ відбивали сотні атак на день", - сказала вона.

Маляр зазначила, що російські загарбники все ще хочуть вийти на адміністративні межі Донеччини, але ЗСУ відбивають усі атаки.

"Ціна того, що ворог не просувається, - дуже висока", - наголосила заступниця міністра.

  • За неділю, 20 листопада, окупанти поранили трьох мирних жителів на Донеччині.

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Донбас
ЗСУ
окупанти
Ганна Маляр
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