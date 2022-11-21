Протягом доби росіяни поранили 3 цивільних на Донеччині

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко у телеграмі.

Він зазначив, що двоє поранених проживають у Бахмуті, ще один - у селі Констянтинівка.

Всього від початку повномасштабного вторгнення на Донеччині було вбито 1216 жителів, поранено 2616. Це без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, точну кількість яких наразі встановити неможливо.

За минулу добу, 20 листопада, українські військові відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Білогорівка, Курдюмівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське, Підгородне, Спірне, Стельмахівка та Яковлівка Донецької області.

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